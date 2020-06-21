Boluspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan TFF 1. Lig yeniden başladı. Bu akşam oynanacak olan Boluspor-Altınordu maçı iki takım için oldukça büyük önem taşıyor. Hem Boluspor hem Altınordu düşme hattına oldukça yakın. Boluspor kazanırsa Eskişehirspor bir alt lige düşecek.

BOLUSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 29. haftasında 21 Haziran Pazar saat 20:00'da oynanacak Boluspor - Altınordu maçı Bein Sports Max 2'den canlı izlenecek.