Boluspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Düşme hattında olan ve bu akşam kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın sonucu en çok 'u etkileyecek. Boluspor kazanırsa Eskişehirspor bir alt lige düşmeyi garantileyecek. Peki, Boluspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan yeniden başladı. Bu akşam oynanacak olan - maçı iki takım için oldukça büyük önem taşıyor. Hem Boluspor hem Altınordu düşme hattına oldukça yakın. Boluspor kazanırsa bir alt lige düşecek.

BOLUSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 29. haftasında 21 Haziran Pazar saat 20:00'da oynanacak Boluspor - Altınordu maçı Bein Sports Max 2'den canlı izlenecek.

  1. 21.06.2020
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