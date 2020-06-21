Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Salgın sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig yeniden başladı. Altay evinde Akhisarspor'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan testlerde Akhisarspor teknik direktörü Yılvaz Vural dahil 12 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Ancak kurallar gereği maç oynanacak. Peki, Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig'de 93 gün sonra ligler yeniden başladı. Altay deplasmanına gidecek olan Akhisarspor maç öncesi yapılan corona virüsü testlerini açıkladı. Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü salgınına rastlandı. Kurallara gereği maç bu akşam oynanacak.
ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altay ile Akhisarspor arasında oynanacak maç bu akşam 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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