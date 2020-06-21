Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salgın sebebiyle ertelenen yeniden başladı. evinde 'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan testlerde Akhisarspor teknik direktörü Yılvaz Vural dahil 12 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Ancak kurallar gereği maç oynanacak. Peki, Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'de 93 gün sonra ligler yeniden başladı. deplasmanına gidecek olan maç öncesi yapılan corona virüsü testlerini açıkladı. Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör , teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü salgınına rastlandı. Kurallara gereği maç bu akşam oynanacak.

ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay ile Akhisarspor arasında oynanacak maç bu akşam 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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