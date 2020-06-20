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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Tarsus takımına sahip çıkılmalı

Tarsus takımına sahip çıkılmalı

2. Lig ekibi 'da Ergün Penbe, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için kentin takıma sahip çıkmasını istedi.

Penbe, "Play-off mücadelesi veriyoruz. Futbolcular evlerinin kirasını, taksitlerini ödeyemezse rahat edemez ki. Her kulüpte sıkıntı var. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

  1. 20.6.2020
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