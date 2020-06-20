Tarsus takımına sahip çıkılmalı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'da Teknik Direktör Ergün Penbe, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için kentin takıma sahip çıkmasını istedi.
Penbe, "Play-off mücadelesi veriyoruz. Futbolcular evlerinin kirasını, taksitlerini ödeyemezse rahat edemez ki. Her kulüpte sıkıntı var. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.
- 20.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tarsus takımına sahip çıkılmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.