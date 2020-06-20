Süper Lig’e yakınız

Keçiörengücü maçının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Mestan "İlk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motive edecektir. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız" diye konuştu.