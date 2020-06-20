Süper Lig’e yakınız
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, 3 ay sonra futbola dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu araya rağmen takımın futbol oynamaya hazır olduğunu belirten Mestan, tüm camianın Süper Lig hedefine kenetlendiğini vurguladı.
Keçiörengücü maçının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Mestan "İlk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motive edecektir. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız" diye konuştu.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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