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20 Haziran 2020, Cumartesi
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’e yakınız

Süper Lig’e yakınız

Başkanı , 3 ay sonra futbola dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu araya rağmen takımın oynamaya hazır olduğunu belirten Mestan, tüm camianın hedefine kenetlendiğini vurguladı.

Keçiörengücü maçının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Mestan "İlk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motive edecektir. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız" diye konuştu.

  1. 20.6.2020
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