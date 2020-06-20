"Menemen’i yıkacağız"

Başarılı hoca, "Ligin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak niyetindeyiz. Menemen karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.



İKİ TAKIM DA 3 PUANA HASRET

Balıkesir ile Menemen bugün 6. kez karşılaşıyor. Daha önceki 5 maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Menemen, deplasmanda son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ev sahibi Balıkesirspor'da sahasında oynadığı son 8 maçtan 3 puanla çıkamadı.