"Menemen’i yıkacağız" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig "Menemen’i yıkacağız"

"’i yıkacağız"

"Menemen’i yıkacağız"

Yusuf , bugün yapacakları maçı hakkında konuştu. Şimşek, kalan 6 haftada öncelikle ilk maçı kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

Başarılı hoca, "Ligin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak niyetindeyiz. karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.

İKİ TAKIM DA 3 PUANA HASRET
ile Menemen bugün 6. kez karşılaşıyor. Daha önceki 5 maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Menemen, deplasmanda son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ev sahibi 'da sahasında oynadığı son 8 maçtan 3 puanla çıkamadı.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Menemen’i yıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA