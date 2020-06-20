"Menemen’i yıkacağız"
Balıkesir Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, bugün yapacakları Menemen maçı hakkında konuştu. Şimşek, kalan 6 haftada öncelikle ilk maçı kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi.
Başarılı hoca, "Ligin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak niyetindeyiz. Menemen karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.
İKİ TAKIM DA 3 PUANA HASRET
Balıkesir ile Menemen bugün 6. kez karşılaşıyor. Daha önceki 5 maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Menemen, deplasmanda son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ev sahibi Balıkesirspor'da sahasında oynadığı son 8 maçtan 3 puanla çıkamadı.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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