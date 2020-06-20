Lider puanı kaptı!

Pandemi sonrası yeniden başlayan TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan Hatayspor, geriye düşmesine rağmen evine puanla dönüyor: 2-2. Lider karşısında Papa Diouf'un golleriyle öne geçen İstanbulspor, ikinci yarıda skoru tutamadı ve galibiyetten oldu. Caner Hüseyin ve Soner'in golleriyle ipten dönen ve 1 puanı kurtaran Hatayspor, önümüzdeki hafta sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Issah'ın 90+3'te kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve lideri elinden kaçıran İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanında puan arayacak.



DIOUF KIZARDI

Maçtan dakikalar... 36'da sağdan son çizgiye inen Eslem'in yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. Diouf 55'te bu kez kaleci Akın'dan seken topu ağlara gönderdi: 2-0. Caner Hüseyin Bağ, 69'da farkı 1'e indirdi: 2-1. Yusuf, 88'de sağdan getirip kale sahasına kesti, Soner kafayla tamamladı ve skora denge getirdi: 2-2. Daha önceden sarı kartı bulunan Issah, 90+3'te Barbosa'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıda kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı.