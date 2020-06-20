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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Lider puanı kaptı!

Lider puanı kaptı!

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan lider , pandemi sonrası ilk maçında karşısında geriye düştü. Caner ve ile puanı kurtardı.

Pandemi sonrası yeniden başlayan 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde 'a konuk olan , geriye düşmesine rağmen evine puanla dönüyor: . Lider karşısında 'un golleriyle öne geçen İstanbulspor, ikinci yarıda skoru tutamadı ve galibiyetten oldu. ve 'in golleriyle ipten dönen ve 1 puanı kurtaran Hatayspor, önümüzdeki hafta sahasında 'u konuk edecek. 'ın 90+3'te kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve lideri elinden kaçıran İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanında puan arayacak.

DIOUF KIZARDI
Maçtan dakikalar... 36'da sağdan son çizgiye inen Eslem'in yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. Diouf 55'te bu kez kaleci Akın'dan seken topu ağlara gönderdi: . Caner Hüseyin Bağ, 69'da farkı 1'e indirdi: 2-1. Yusuf, 88'de sağdan getirip kale sahasına kesti, Soner kafayla tamamladı ve skora denge getirdi: 2-2. Daha önceden sarı kartı bulunan Issah, 90+3'te Barbosa'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıda kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 20.6.2020
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