Lider puanı kaptı!
Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan lider Hatayspor, pandemi sonrası ilk maçında İstanbulspor karşısında 2-0 geriye düştü. Caner ve Soner ile puanı kurtardı.
Pandemi sonrası yeniden başlayan TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan Hatayspor, geriye düşmesine rağmen evine puanla dönüyor: 2-2. Lider karşısında Papa Diouf'un golleriyle öne geçen İstanbulspor, ikinci yarıda skoru tutamadı ve galibiyetten oldu. Caner Hüseyin ve Soner'in golleriyle ipten dönen ve 1 puanı kurtaran Hatayspor, önümüzdeki hafta sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Issah'ın 90+3'te kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve lideri elinden kaçıran İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanında puan arayacak.
DIOUF KIZARDI
Maçtan dakikalar... 36'da sağdan son çizgiye inen Eslem'in yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. Diouf 55'te bu kez kaleci Akın'dan seken topu ağlara gönderdi: 2-0. Caner Hüseyin Bağ, 69'da farkı 1'e indirdi: 2-1. Yusuf, 88'de sağdan getirip kale sahasına kesti, Soner kafayla tamamladı ve skora denge getirdi: 2-2. Daha önceden sarı kartı bulunan Issah, 90+3'te Barbosa'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıda kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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