Kaleci hariç takviye olur

Yıldırım, "Kalecimiz Nurullah'ı çok kulüp istedi ama bırakmadık. Uzun yıllar forma giymesini istiyoruz. Liglerin başlamasını ve şampiyon olmayı dört gözle bekliyoruz. Ligler iptal olursa görevden çekileceğim" diye konuştu.