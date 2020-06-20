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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Kaleci hariç takviye olur

Kaleci hariç takviye olur

Başkanı Yüksel , gelecek sezon kaleci mevkii haricindeki her bölgeye transfer yapabileceklerini söyledi.

, "Kalecimiz Nurullah'ı çok kulüp istedi ama bırakmadık. Uzun yıllar forma giymesini istiyoruz. Liglerin başlamasını ve şampiyon olmayı dört gözle bekliyoruz. iptal olursa görevden çekileceğim" diye konuştu.

  1. 20.6.2020
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