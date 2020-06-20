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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Hatıra bilete yoğun talep

Hatıra bilete yoğun talep

Corona virüsü nedeniyle maçlar seyircisiz devam ederken, tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.

'daki deplasman tribünü için bin adet bilet tanesi 25 liradan satılıyor. Taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Gelen parayla kulübe destek olunuyor. Öte yandan Erzurum- Es Es maçı için statta görevli personele covid testi yapıldı.

  1. 20.6.2020
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