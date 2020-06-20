Hatıra bilete yoğun talep
Corona virüsü nedeniyle maçlar seyircisiz devam ederken, Eskişehirspor tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.
Erzurum'daki deplasman tribünü için bin adet bilet tanesi 25 liradan satılıyor. Taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Gelen parayla kulübe destek olunuyor. Öte yandan Erzurum- Es Es maçı için statta görevli personele covid testi yapıldı.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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