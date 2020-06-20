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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Fuat Gül: İyi başlamalıyız

Fuat Gül: İyi başlamalıyız

, salgın öncesindeki performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Gül, "Geldikten sonra 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Kalan 6 maça iyi başlamalıyız ki ligde kalalım" diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, salgın öncesindeki performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Gül, "Geldikten sonra 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Kalan 6 maça iyi başlamalıyız ki ligde kalalım" diye konuştu.

  1. 20.6.2020
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