Eroğlu’nun planı hazır
Pazar günü Bolu'yu yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 11'ini belirledi.
Kalede her zamanki gibi Erhan olacak. Savunmada Kerim, Sinan, Ravil ve Ufuk oynayacak. Orta sahada Oğulcan, Okan ve Muhammed, kanatlarda Atakan ile Metehan, ileri uçta ise Yasin forma giyecek.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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