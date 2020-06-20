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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Eroğlu’nun planı hazır

Eroğlu’nun planı hazır

Pazar günü 'yu yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu'da , 11'ini belirledi.

Kalede her zamanki gibi Erhan olacak. Savunmada Kerim, Sinan, Ravil ve Ufuk oynayacak. Orta sahada Oğulcan, Okan ve Muhammed, kanatlarda Atakan ile Metehan, ileri uçta ise Yasin forma giyecek.

  1. 20.6.2020
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