B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.B Erzurumspor- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'de Süper Lig'e çıkma yarışı veren B.B Erzurumspor sahasında 'u ağırlıyor. Maddi ve performans olarak zor günler geçiren bu akşam kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar maç öncesi detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 'de maçlar başladı. 29. hafta maçında ikinci sıradaki BB Erzurumspor, son sıradaki 'u ağırlıyor. BB Erzurumspor bu maçı kazanarak lider Hatayspor ile olan puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor.

B.B ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdari, Muhammet Yahya Akbulut, Kıvanç Karakaş, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, İbrahim Öner

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 19:04
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