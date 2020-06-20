B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de maçlar başladı. 29. hafta maçında ikinci sıradaki BB Erzurumspor, son sıradaki Eskişehirspor'u ağırlıyor. BB Erzurumspor bu maçı kazanarak lider Hatayspor ile olan puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor.

B.B ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdari, Muhammet Yahya Akbulut, Kıvanç Karakaş, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, İbrahim Öner