B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışı veren B.B Erzurumspor sahasında Eskişehirspor'u ağırlıyor. Maddi ve performans olarak zor günler geçiren Eskişehirspor bu akşam kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar maç öncesi detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de maçlar başladı. 29. hafta maçında ikinci sıradaki BB Erzurumspor, son sıradaki Eskişehirspor'u ağırlıyor. BB Erzurumspor bu maçı kazanarak lider Hatayspor ile olan puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor.
B.B ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu
Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdari, Muhammet Yahya Akbulut, Kıvanç Karakaş, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, İbrahim Öner
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 19:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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