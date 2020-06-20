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20 Haziran 2020, Cumartesi
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’ın yeri ’tir

Altay’ın yeri Süper Lig’tir

'ın efsanesi Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak 'e yükseleceğine inandığını söyledi.

Unutulmaz oyuncu, "Corona virüsü tüm takımları etkiledi. 'ın bu süreci iyi geçirdiğini biliyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz. Son 6 haftada şampiyonluğu yakalayıp 'e çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

  1. 20.6.2020
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