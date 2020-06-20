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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Akhisar üçüne çok güveniyor

Akhisar üçüne çok güveniyor

Akhisarspor'da gözler , Erhan Çelenk ve Sokol Cikalleshi'ye çevrildi. Bu üçlü geride kalan 28 maçta 8'er kez ağları sarstı.

Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor'un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Altay'a konuk olacak Ege ekibinde 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek.

  1. 20.6.2020
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