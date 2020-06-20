Akhisar üçüne çok güveniyor
Akhisarspor'da gözler Burhan Eşer, Erhan Çelenk ve Sokol Cikalleshi'ye çevrildi. Bu üçlü geride kalan 28 maçta 8'er kez ağları sarstı.
Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor'un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Altay'a konuk olacak Ege ekibinde 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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