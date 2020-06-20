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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Demir yüzde 100 motive

Adana Demir yüzde 100 motive

Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, pazartesi ile yapacakları maç hakkında konuştu.

Sakat kaleci Muhammed Şengezer haricinde herkesin çalıştığını söyleyen Dumlupınar, " iki, bir maç cezalı. Tüm oyuncular hazır" dedi. Oyunculardan memnuniyetini anlatan Dumlupınar, "Çok tempolu, coşkulu, agresif, kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir takım izleteceğiz. Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Demir izleteceğiz" diye konuştu.

  1. 20.6.2020
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