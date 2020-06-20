Adana Demir yüzde 100 motive

Sakat kaleci Muhammed Şengezer haricinde herkesin çalıştığını söyleyen Dumlupınar, "Erkan Zengin iki, Tarık Çamdal bir maç cezalı. Tüm oyuncular hazır" dedi. Oyunculardan memnuniyetini anlatan Dumlupınar, "Çok tempolu, coşkulu, agresif, kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir takım izleteceğiz. Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demir izleteceğiz" diye konuştu.