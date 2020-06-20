Adana Demir yüzde 100 motive
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, pazartesi Osmanlıspor ile yapacakları maç hakkında konuştu.
Sakat kaleci Muhammed Şengezer haricinde herkesin çalıştığını söyleyen Dumlupınar, "Erkan Zengin iki, Tarık Çamdal bir maç cezalı. Tüm oyuncular hazır" dedi. Oyunculardan memnuniyetini anlatan Dumlupınar, "Çok tempolu, coşkulu, agresif, kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir takım izleteceğiz. Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demir izleteceğiz" diye konuştu.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demir yüzde 100 motive haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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