Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık

Tahiroğlu, "TFF, Sağlık Bakanlığı ve devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alıp, ona göre hareket edeceğiz. Aynı hassasiyeti misafir takım için de göstereceğiz. Bu anlamda tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz" yorumunu yaptı.