Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, corona virüsü salgınının kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacaklarını açıkladı.
Tahiroğlu, "TFF, Sağlık Bakanlığı ve devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alıp, ona göre hareket edeceğiz. Aynı hassasiyeti misafir takım için de göstereceğiz. Bu anlamda tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz" yorumunu yaptı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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