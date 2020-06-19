Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık

Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık

Tahiroğlu: Çok sıkı tedbirler aldık

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, corona virüsü salgınının kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacaklarını açıkladı.

Tahiroğlu, ", ve devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alıp, ona göre hareket edeceğiz. Aynı hassasiyeti misafir takım için de göstereceğiz. Bu anlamda tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 19.6.2020
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