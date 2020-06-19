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19 Haziran 2020, Cuma
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Psikolojimiz sağlam

Psikolojimiz sağlam

Akhisarspor , Altay maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Lige verilen aranın çok uzadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "19 Mart'ta Altay deplasmanına gidip 1 gün sonra maça çıkacakken lig durdu. 24 Mart-28 Nisan arası futbolcularımızı evlerinden online canlı bağlantılarla çalıştırdık. 29 Nisan-10 Mayıs arasında 6'şarlı gruplar halinde antrenman yaptık. 11 Mayıs'tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak. Altay güçlü takım. Zor maç olacak" şeklinde konuştu.

  1. 19.6.2020
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