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19 Haziran 2020, Cuma
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Menemenspor kayıp istemiyor

Menemenspor kayıp istemiyor

Ligde 'le karşılaşacak Menemen'de cezalı Tayfun'un yerine iki isim ön plana çıktı.

Cenk Laleci, Cem Çelik ile Olatunbosun'dan birine şans verecek. Genç hoca, "Takımımız iddialı hazırlanıyor. Oyuncularımızın hepsi çok istekli. maçıyla yeniden başlıyoruz. çok özledik. Umuyorum iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.

  1. 19.6.2020
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