Menemenspor kayıp istemiyor

Teknik Direktör Cenk Laleci, Cem Çelik ile Olatunbosun'dan birine şans verecek. Genç hoca, "Takımımız iddialı hazırlanıyor. Oyuncularımızın hepsi çok istekli. Balıkesirspor maçıyla yeniden başlıyoruz. Futbolu çok özledik. Umuyorum iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.