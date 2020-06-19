Menemenspor kayıp istemiyor
Ligde Balıkesir'le karşılaşacak Menemen'de cezalı Tayfun'un yerine iki isim ön plana çıktı.
Teknik Direktör Cenk Laleci, Cem Çelik ile Olatunbosun'dan birine şans verecek. Genç hoca, "Takımımız iddialı hazırlanıyor. Oyuncularımızın hepsi çok istekli. Balıkesirspor maçıyla yeniden başlıyoruz. Futbolu çok özledik. Umuyorum iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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