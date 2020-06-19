Heyecan başlıyor

Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig kaldığı yerden bugün başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle üç ay tatil edilen lig bugün yapılacak iki maçla kaldığı yerden devam edecek. Ligin 29. haftasında bugün lider Hatayspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak maçı Alper Çetin yönetecek. Diğer maçta ise Giresunspor, Atatürk Stadyumu'nda ateş hattındaki Adanaspor'u ağırlayacak. Maçın hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.