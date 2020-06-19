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19 Haziran 2020, Cuma
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Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

Corona virüsünün vurduğu 1. Lig üç aylık aranın ardından bugün start veriyor. Saat 20.00’de lider Hatay, İstanbulspor’a konuk oluyor. ise ’u ağırlıyor.

Futbolseverlere müjde! 1. Lig kaldığı yerden bugün başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle üç ay tatil edilen lig bugün yapılacak iki maçla kaldığı yerden devam edecek. Ligin 29. haftasında bugün lider Hatayspor, Esenyurt Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak maçı Alper Çetin yönetecek. Diğer maçta ise Giresunspor, Atatürk Stadyumu'nda ateş hattındaki 'u ağırlayacak. Maçın hakemi ise olacak.

  1. 19.6.2020
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