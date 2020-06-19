Erzurum çok zor maç

Tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun bir aranın ardından sahaya yeniden çıkacağız. Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Erzurumspor'un başarılı bir takım olduğu gerçek. Erzurum'a salgın nedeniyle uçuş programları değişti. Bizim maç programımıza uymadığı için takım otobüsüyle gideceğiz. Bizi zorlu bir yolculuğun ardından zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Biz maddi kaynaklı problemlerimizi avantaja çevirerek kendi çocuklarımızla sahada olacağız. Şimdi oynayan bu çocuklarımız ileride altın jenerasyon olarak verdikleri mücadeleyle anılacaklar" ifadelerini kullandı.