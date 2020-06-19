Erzurum çok zor maç
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Erzurum maçı öncesi konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun bir aranın ardından sahaya yeniden çıkacağız. Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Erzurumspor'un başarılı bir takım olduğu gerçek. Erzurum'a salgın nedeniyle uçuş programları değişti. Bizim maç programımıza uymadığı için takım otobüsüyle gideceğiz. Bizi zorlu bir yolculuğun ardından zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Biz maddi kaynaklı problemlerimizi avantaja çevirerek kendi çocuklarımızla sahada olacağız. Şimdi oynayan bu çocuklarımız ileride altın jenerasyon olarak verdikleri mücadeleyle anılacaklar" ifadelerini kullandı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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