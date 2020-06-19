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19 Haziran 2020, Cuma
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Arda imzaladı

Arda imzaladı

Altay yönetimi altyapıdan takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda corona virüsü salgını sürecinde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 8 genç futbolcu arasında profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim, orta sahada görev yapan oldu. 18 yaşındaki Arda, 2023 yılına kadar kalacak.

Altay yönetimi altyapıdan takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda corona virüsü salgını sürecinde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 8 genç futbolcu arasında profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim, orta sahada görev yapan oldu. 18 yaşındaki Arda, 2023 yılına kadar kalacak.

  1. 19.6.2020
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