Arda imzaladı

Altay yönetimi altyapıdan takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda corona virüsü salgını sürecinde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 8 genç futbolcu arasında profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim, orta sahada görev yapan Arda Gezer oldu. 18 yaşındaki Arda, 2023 yılına kadar kalacak.