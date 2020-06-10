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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Altay’ın aklı ’de!

Altay’ın aklı Süper Lig’de!

'i hedefleyen Altay'da söz sportif direktörün... Lige hazır olduklarını belirten , "Akhisar maçına büyük önem veriyoruz. İyi bir süreç yakaladığımız dönemde lige ara verildi. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Akhisar maçını kazanıp, Süper Lig iddiamızı sürdürmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.

'i hedefleyen Altay'da söz sportif direktörün... Lige hazır olduklarını belirten , "Akhisar maçına büyük önem veriyoruz. İyi bir süreç yakaladığımız dönemde lige ara verildi. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Akhisar maçını kazanıp, Süper Lig iddiamızı sürdürmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.

  1. 10.6.2020
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