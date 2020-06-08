Yaser göreve hazır - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yaser göreve hazır

Yaser göreve hazır

Yaser göreve hazır

'ın devre arasında 'dan ettiği forvet , her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.

'ın devre arasında 'dan ettiği forvet , her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 2. Lig'de 5 gol atan 28 yaşındaki santrfor, Paixao'nun müthiş performansı nedeniyle kulübeye mahkum oldu. Yaser, Altay'ı 'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Yaser, ekibinde 3 karşılaşmada görev yaptı.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaser göreve hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA