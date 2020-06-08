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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Timsah’a özel maske

Timsah’a özel maske

'da maske seferberliği devam ediyor. Daha önce hediye edilen 7 bin maskeye ilaveten dün de eski yönetici , 11 bin maske ile katıldı.

'da maske seferberliği devam ediyor. Daha önce hediye edilen 7 bin maskeye ilaveten dün de eski yönetici , 11 bin maske ile katıldı. Futbolcuların fotoğraflarının da olduğu "Timsahlar'a özel" maskeler, dünkü idmanda takıma dağıtıldı. Kaptan Selçuk ve arkadaşları da kendi fotoğrafları olan Bursaspor logolu maskeleri takarak poz verdiler.
  1. 8.6.2020
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