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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Menemen’de Samed’e tam not

Menemen’de Samed’e tam not

, 'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken, ara transferde gelen golcü performansıyla teknik ekibi umutlandırdı.

, 'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken, ara transferde gelen golcü performansıyla teknik ekibi umutlandırdı. Hırsı ve isteği ile Cenk Laleci'den tam not alan deneyimli golcü, 'hazırım' mesajını verdi.
  1. 8.6.2020
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