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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Batuhan geri dönecek

Batuhan geri dönecek

'da sezon sonunda ayrılacak.

'da sezon sonunda ayrılacak. Devre arasında kiralık olarak 'den transfer edilen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kırmızı-lacivertli ekipte istediği süreleri bulamadı. Altınordu'nun yeni sezonda kadrosunda düşünmediği genç futbolcunun gelecek sezon Göztepe ile yoluna devam etmesi bekleniyor.
  1. 8.6.2020
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