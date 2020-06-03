‘Süper’ gözde Doğukan
Karşıyaka'daki çıkışıyla Süper Lig ekiplerinin radarına giren Doğukan İnci'nin talipleri artıyor.
Karşıyaka'daki çıkışıyla Süper Lig ekiplerinin radarına giren Doğukan İnci'nin talipleri artıyor. Beşiktaş'la adı anılan 21 yaşındaki forvetle Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon 24 maçta 12 gol atan Doğukan'ın sezon sonunda yuvadan uçması bekleniyor.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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