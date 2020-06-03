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03 Haziran 2020, Çarşamba
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‘Süper’ gözde Doğukan

‘Süper’ gözde Doğukan

Karşıyaka'daki çıkışıyla ekiplerinin radarına giren 'nin talipleri artıyor.

Karşıyaka'daki çıkışıyla ekiplerinin radarına giren 'nin talipleri artıyor. 'la adı anılan 21 yaşındaki forvetle 'in de ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon 24 maçta 12 gol atan Doğukan'ın sezon sonunda yuvadan uçması bekleniyor.

  1. 3.6.2020
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