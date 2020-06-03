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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Ebrar’la 2 yıl daha

Ebrar’la 2 yıl daha

, genç kaleci 'ın sözleşmesini uzattı.

, genç kaleci 'ın sözleşmesini uzattı. 2021'in mayıs ayında kontratı bitecek 19 yaşındaki eldivenle iki yıllık yeni anlaşma sağlandı. Ebrar bu sezon ligde iki maçta forma giyerken; kalesinde 5 gol gördü.

  1. 3.6.2020
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