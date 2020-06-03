Ebrar’la 2 yıl daha

Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesini uzattı. 2021'in mayıs ayında kontratı bitecek 19 yaşındaki eldivenle iki yıllık yeni anlaşma sağlandı. Ebrar bu sezon ligde iki maçta forma giyerken; kalesinde 5 gol gördü.