Ebrar’la 2 yıl daha
Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesini uzattı.
Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesini uzattı. 2021'in mayıs ayında kontratı bitecek 19 yaşındaki eldivenle iki yıllık yeni anlaşma sağlandı. Ebrar bu sezon ligde iki maçta forma giyerken; kalesinde 5 gol gördü.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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