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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Çotanak inanıyor

Çotanak inanıyor

Giresunspor asbaşkanı , kalan 7 maçın 5'ini iç sahada oynayacak olmanın avantaj olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Seyahat ve konaklama konusunda futbolcularımız rahat olacaklardır. Mücadele eden kazanacaktır. Play-off hedefine ulaşmak istiyoruz."

Giresunspor asbaşkanı , kalan 7 maçın 5'ini iç sahada oynayacak olmanın avantaj olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Seyahat ve konaklama konusunda futbolcularımız rahat olacaklardır. Mücadele eden kazanacaktır. Play-off hedefine ulaşmak istiyoruz."

  1. 3.6.2020
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