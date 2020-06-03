Çotanak inanıyor

Giresunspor asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, kalan 7 maçın 5'ini iç sahada oynayacak olmanın avantaj olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Seyahat ve konaklama konusunda futbolcularımız rahat olacaklardır. Mücadele eden kazanacaktır. Play-off hedefine ulaşmak istiyoruz."