Bursa’dan destek

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından kulüpler, paylaşımlarına devam ediyor. Bursaspor da dünkü idmanda George Floyd'u anmayı ihmal etmedi. Yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, antrenman öncesinde diz çökerek ırkçılık karşıtı mesaj verdi.