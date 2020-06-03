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03 Haziran 2020, Çarşamba
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’dan destek

Bursa’dan destek

'de 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından kulüpler, paylaşımlarına devam ediyor.

'de 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından kulüpler, paylaşımlarına devam ediyor. da dünkü idmanda George Floyd'u anmayı ihmal etmedi. Yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, antrenman öncesinde diz çökerek ırkçılık karşıtı mesaj verdi.

  1. 3.6.2020
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