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03 Haziran 2020, Çarşamba
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’da avantaj fikstür

Akigo’da avantaj fikstür

 deplasmanıyla lige dönecek , fikstür avantajına güveniyor.

deplasmanıyla lige dönecek , fikstür avantajına güveniyor. , kalan tüm maçlarına puan tablosunda altındaki rakipler karşısında çıkacak. 6 maçta en az 15 puan hedefleyen yeşil-siyahlılarda , 60'ı geçen ekiplerin ipi göğüsleyeceğini söylemişti.

  1. 3.6.2020
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