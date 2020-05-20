Alt ligden haberler (20.05.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki öne çıkan haberleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Bursaspor, Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafı, 'Var bir hayalimiz' ifadesiyle sosyal medyadan paylaşan 16 yaşındaki oyuncusu Yiğit Şengül'ü kulüpten gönderdi.
Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir masa futbolu turnuvası düzenledi. 10 takımın sosyal mesafeye uyarak yarıştığı turnuvada keyifli anlar yaşandı.
Erzurumspor'da, corona virüsü testleri pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi, yeni yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
Haziran'da başlaması planlanan ligde bıraktıkları yerden devam edeceklerini belirten Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Ara vermeden formdaydık. Sonuna kadar bu işi getiririz" dedi.
Adana'da son aşamaya gelen 33 bin kişilik yeni stadın detayları belli oluyor. Koltukların, Adanaspor ve Demirspor'un renkleri olan turuncubeyaz ve mavi-lacivert olacağı belirtildi.
Eskişehirspor, "Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı önemli günde Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz" ifadesiyle 19 Mayıs'ı kutladı.
Samsun, "101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" paylaşımıyla Ata'yı özlemle andı.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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