Alt ligden haberler (20.05.20)

Bursaspor, Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafı, 'Var bir hayalimiz' ifadesiyle sosyal medyadan paylaşan 16 yaşındaki oyuncusu Yiğit Şengül'ü kulüpten gönderdi.



Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir masa futbolu turnuvası düzenledi. 10 takımın sosyal mesafeye uyarak yarıştığı turnuvada keyifli anlar yaşandı.



Erzurumspor'da, corona virüsü testleri pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi, yeni yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.



Haziran'da başlaması planlanan ligde bıraktıkları yerden devam edeceklerini belirten Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Ara vermeden formdaydık. Sonuna kadar bu işi getiririz" dedi.



Adana'da son aşamaya gelen 33 bin kişilik yeni stadın detayları belli oluyor. Koltukların, Adanaspor ve Demirspor'un renkleri olan turuncubeyaz ve mavi-lacivert olacağı belirtildi.



Eskişehirspor, "Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı önemli günde Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz" ifadesiyle 19 Mayıs'ı kutladı.



Samsun, "101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" paylaşımıyla Ata'yı özlemle andı.