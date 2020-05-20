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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Alt ligden haberler (20.05.20)

Alt ligden haberler (20.05.20)

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki öne çıkan haberleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

, logosunun olduğu bir fotoğrafı, 'Var bir hayalimiz' ifadesiyle sosyal medyadan paylaşan 16 yaşındaki oyuncusu Yiğit Şengül'ü kulüpten gönderdi.

Altınordu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve için bir masa futbolu turnuvası düzenledi. 10 takımın sosyal mesafeye uyarak yarıştığı turnuvada keyifli anlar yaşandı.

Erzurumspor'da, corona virüsü testleri pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi, yeni yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Haziran'da başlaması planlanan ligde bıraktıkları yerden devam edeceklerini belirten Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Ara vermeden formdaydık. Sonuna kadar bu işi getiririz" dedi.

'da son aşamaya gelen 33 bin kişilik yeni stadın detayları belli oluyor. Koltukların, ve Demirspor'un renkleri olan turuncubeyaz ve mavi-lacivert olacağı belirtildi.

, "Atatürk'ün 'yi başlattığı önemli günde Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz" ifadesiyle 19 Mayıs'ı kutladı.

, "101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" paylaşımıyla Ata'yı özlemle andı.

  1. 20.5.2020
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