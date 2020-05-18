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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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’i reddettim

Süper Lig’i reddettim

Altay’la 2 yıllık yeni kontrat konusunda el sıkışan Paixao’nun, dahil 5 kulübü geri çevirdiği ortaya çıktı. Marco Paşa, ’de mutlu olduğunu söyledi.

Altay'da yönetimin sezon bitmeden sözleşmesini 2 yıl uzattığı 'nun biri olmak üzere toplam 5 kulüpten kendisine gelen teklifleri kabul etmeyerek yuvada kaldığı öğrenildi. Geçen sezon attığı gollerle kral olan Portekizli santrfora Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un talip olduğu belirtildi. Akhisarspor, ve Ümraniyespor'un da temaslarda bulunduğu kaydedildi. ekibinde ilk yılında 29 gol atıp, bu sezon da 17 golle krallık yarışında yine zirvede yer alan Marco Paixao ile ayrıca 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük oranda garantileyen Yılport 'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Kulüpte kalmayı tercih eden usta golcü, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Kulübümü, taraftarımızı ve İzmir'i seviyorum. Hedefim Altay formasını Süper Lig'de giymek" diye konuştu.
  1. 18.5.2020
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