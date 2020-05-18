Son dakika: BB Erzurumspor'dan corona virüsü açıklaması!
Son dakika corona virüsü haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük aranın ardından yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs'taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 22:16
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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