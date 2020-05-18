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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Korona arası Taha’ya yaradı

Korona arası Taha’ya yaradı

Akhisar'ın sezon başında Alanya'dan ettiği , sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta forma giymişti.

Akhisar'ın sezon başında Alanya'dan ettiği , sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta forma giymişti. Son olarak 1 Aralık'taki Ümraniye maçında sahada olan 33 yaşındaki orta saha, lige verilen arada sıkı çalıştı. Sakatlığını atlatan Taha, Haziran'da başlayacak ligde Akigo'nun önemli kozlarından olacak.
  1. 18.5.2020
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