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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Demir: Alternatif selamlaşma

Demir: Alternatif selamlaşma

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren 'da, idmanların temposu artıyor.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren 'da, idmanların temposu artıyor. Demir, 'Yorulmadan, daha hırslı ve daha azimli' ifadesiyle antrenmanın sürdüğünü beliritti. Ayrıca, 'alternatif selamlaşm
  1. 18.5.2020
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