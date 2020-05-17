Dev ödenek

Yapımına 2016 yılında başlanan Yeni Hatay Stadyumu'nda son aşamaya gelindi. İnşası süren yeni stadın koltuk ile çim uygulamaları için gerekli bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlandığını duyuruldu. Hatayspor, "Gerekli olan 27 milyon TL'lik ödenek, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Hatay Valiliğimize gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

Yeni stadın gelecek sezona yetişeceğini ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içerisinde stadyumu Hatayspor'a hazır hale getireceğiz. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız" ifadelerini kullandı.