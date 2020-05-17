Dev ödenek
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, stat için 27 milyon liralık ödeneğin geldiğini duyurdu. Yeni yuva, gelecek yılın ilk maçına yetişecek.
Yapımına 2016 yılında başlanan Yeni Hatay Stadyumu'nda son aşamaya gelindi. İnşası süren yeni stadın koltuk ile çim uygulamaları için gerekli bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlandığını duyuruldu. Hatayspor, "Gerekli olan 27 milyon TL'lik ödenek, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Hatay Valiliğimize gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.
Yeni stadın gelecek sezona yetişeceğini ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içerisinde stadyumu Hatayspor'a hazır hale getireceğiz. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız" ifadelerini kullandı.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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