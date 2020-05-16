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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Menemen içe dönecek

Menemen içe dönecek

, corona virüsü salgının ardından çalışmalarını Çavuşköy Tesisleri'nde sürdürürken, yönetim de iç transferde operasyona başlayacak.

Sarı- lacivertli kurmaylar sözleşmeleri sona erecek kaptan Taşkın Çalış, Jasmin Trtovac, Amir Güren, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu ve Selim Aydemir'le masaya oturacak.

  1. 16.5.2020
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