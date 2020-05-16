Corona virüsü arası Serdar’a yaradı
Bursa'da Serdar Özkan sevinci yaşanıyor. 27 Şubat'taki Altay maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncu, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine geçen süre de sakatlığını atlattı. Takımla birlikte idmana başladı.
Bursa'da Serdar Özkan sevinci yaşanıyor. 27 Şubat'taki Altay maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncu, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine geçen süre de sakatlığını atlattı. Takımla birlikte idmana başladı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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