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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Corona virüsü arası Serdar’a yaradı

Corona virüsü arası Serdar’a yaradı

'da sevinci yaşanıyor. 'taki Altay maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncu, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine geçen süre de sakatlığını atlattı. Takımla birlikte idmana başladı.

'da sevinci yaşanıyor. 'taki Altay maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncu, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine geçen süre de sakatlığını atlattı. Takımla birlikte idmana başladı.

  1. 16.5.2020
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