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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Altyapıdan 8 takviye

Altyapıdan 8 takviye

1.  takımı , 19 Haziran'da başlaması planlanan sezonda oynayacağı son 6 maça hazırlanırken, altyapıdan 8 futbolcu A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Çalışmalara U19 ve U17 takımlarında forma giyen , , , , , , ve dahil edildi.

  1. 16.5.2020
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