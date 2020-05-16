Altınordu takipte

Altınordu, alt liglerde oynayan genç yetenekleri takibe aldı. Kulübün scout ekibinin bu sezon 3 genç futbolcuyu mercek altına aldığı ve transfer edilebilecek isimler olarak yönetime sunacağı öğrenildi. Bu isimlerin Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Ethem Erboğa ile Soma'dan Mehmet Uysal olduğu kaydedildi.