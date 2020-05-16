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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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takipte

Altınordu takipte

, alt liglerde oynayan genç yetenekleri takibe aldı. scout ekibinin bu sezon 3 genç futbolcuyu mercek altına aldığı ve edilebilecek isimler olarak yönetime sunacağı öğrenildi.

, alt liglerde oynayan genç yetenekleri takibe aldı. scout ekibinin bu sezon 3 genç futbolcuyu mercek altına aldığı ve edilebilecek isimler olarak yönetime sunacağı öğrenildi. Bu isimlerin 'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Ethem Erboğa ile Soma'dan Mehmet Uysal olduğu kaydedildi.

  1. 16.5.2020
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