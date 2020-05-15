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15 Mayıs 2020, Cuma
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Birçok takım vaka söylemiyor

Birçok takım vaka söylemiyor

11 corona virüsü vakası çıkan Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdilek, "Futbola dönüşün sağlıklı olacağını düşünmüyorum, benim önceliğim değil, önceliğim sağlık. Koronavirüsün birçok takımda çıkıp, söylenmediğini de biliyorum. Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum. Çoğu takım test yaptırmadan antrenman yapıyor" diye konuştu.

NASIL OYNAYACAĞIZ?

Testleri negatif çıkan 60 kişinin tesislerde karantinaya alındığı Erzurumspor'da, futbolcular isyan etti. Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlarına, "Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak" notunu düştü.

  1. 15.5.2020
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