Birçok takım vaka söylemiyor
11 corona virüsü vakası çıkan Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özdilek, "Futbola dönüşün sağlıklı olacağını düşünmüyorum, benim önceliğim futbol değil, önceliğim sağlık. Koronavirüsün birçok takımda çıkıp, söylenmediğini de biliyorum. Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum. Çoğu takım test yaptırmadan antrenman yapıyor" diye konuştu.
NASIL OYNAYACAĞIZ?
Testleri negatif çıkan 60 kişinin tesislerde karantinaya alındığı Erzurumspor'da, futbolcular isyan etti. Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlarına, "Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak" notunu düştü.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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