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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Erzurumspor

4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 personel ve 5 çalışanda korona tespit edildi. Şüpheli 12 kişi de teste gönderildi.

1. ekibi BB 'a şok bir haber geldi. Ligde 2. sırada yer alan Dadaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kulüpten 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Mavi-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: "Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır."
  1. 14.5.2020
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