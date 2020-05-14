Alt liglerden haberler (14.05.2020) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler (14.05.2020)

Alt liglerden haberler (14.05.2020)

Alt liglerden önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

GİRESUN'DA TEST YAPILDI
1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele dün corona virüsü testi uygulandı. hesabından yapılan açıklamada, test sonuçlarının ardından yeniden bilgilendirme yapılacağı, takımın gelen sonuçlara göre antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.

CORONA MÜJDESİ
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü müjdesi geldi. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıklandı. Es-Es, dün sosyal mesafe kurallarıyla idmana başladı.

HEDEFE KİLİTLENDİ
TFF 1. Lig'de 7. sırada mücadelesi veren Altay'da kaptan , emeklerinin karşılığını Süper Lig ödülü ile almak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Hedefe kilitlendik. Bir yere kadar geldik, ortada 8 aylık bir emek var. Bunu ödüllendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

KATİPOĞLU DÖNEMİ
TFF 1. Lig ekibi ve Y.Malatya'da başkanlık yapan Mehmet Emin Katipoğlu, yeniden Osmanlıspor kulüp başkanlığına görevine getirildi. Katipoğlu, Başkent Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.

SAMSUN SAHADA
TFF 2. Lig lideri Y.Samsunspor'da tüm ekibe yapılan corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testler negatif çıkarken, ekibi dün sahaya indi

BATALLA YAPAR
Süper Lig'de 2010'da şampiyonu 'un hocası olan, şu anda Y.Samsun'u çalıştıran , sosyal medyada 'lı taraftarlarla buluştu. bursadabugün.com sitesinde sunuculuğunu muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin yaptığı Evden Süper Futbol programına katılan Sağlam, Timsah'ın başına geçmesi gündemdeki efsane futbolcusu için, "Bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Ancak Batalla'nın gelecek antrenörlere göre büyük bir avantajı var. Taraftar nazarında bitmeyen bir kredisi var" dedi.

  1. 14.5.2020
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