Alt liglerden haberler (14.05.2020)

GİRESUN'DA TEST YAPILDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele dün corona virüsü testi uygulandı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test sonuçlarının ardından yeniden bilgilendirme yapılacağı, takımın gelen sonuçlara göre antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.

CORONA MÜJDESİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da corona virüsü müjdesi geldi. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıklandı. Es-Es, dün sosyal mesafe kurallarıyla idmana başladı.

HEDEFE KİLİTLENDİ

TFF 1. Lig'de 7. sırada Süper Lig mücadelesi veren Altay'da kaptan Özgür Özkaya, emeklerinin karşılığını Süper Lig ödülü ile almak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Hedefe kilitlendik. Bir yere kadar geldik, ortada 8 aylık bir emek var. Bunu ödüllendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

KATİPOĞLU DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor ve Y.Malatya'da başkanlık yapan Mehmet Emin Katipoğlu, yeniden Osmanlıspor kulüp başkanlığına görevine getirildi. Katipoğlu, Başkent Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.

SAMSUN SAHADA

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Y.Samsunspor'da tüm ekibe yapılan corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testler negatif çıkarken, Karadeniz ekibi dün sahaya indi

BATALLA YAPAR

Süper Lig'de 2010'da şampiyonu Bursaspor'un hocası olan, şu anda Y.Samsun'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, sosyal medyada Bursa'lı taraftarlarla buluştu. bursadabugün.com sitesinde sunuculuğunu muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin yaptığı Evden Süper Futbol programına katılan Sağlam, Timsah'ın başına geçmesi gündemdeki efsane futbolcusu Pablo Batalla için, "Bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Ancak Batalla'nın gelecek antrenörlere göre büyük bir avantajı var. Taraftar nazarında bitmeyen bir kredisi var" dedi.