Alt liglerden haberler (14.05.2020)
Alt liglerden önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
GİRESUN'DA TEST YAPILDI
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele dün corona virüsü testi uygulandı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test sonuçlarının ardından yeniden bilgilendirme yapılacağı, takımın gelen sonuçlara göre antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.
CORONA MÜJDESİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da corona virüsü müjdesi geldi. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıklandı. Es-Es, dün sosyal mesafe kurallarıyla idmana başladı.
HEDEFE KİLİTLENDİ
TFF 1. Lig'de 7. sırada Süper Lig mücadelesi veren Altay'da kaptan Özgür Özkaya, emeklerinin karşılığını Süper Lig ödülü ile almak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Hedefe kilitlendik. Bir yere kadar geldik, ortada 8 aylık bir emek var. Bunu ödüllendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
KATİPOĞLU DÖNEMİ
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor ve Y.Malatya'da başkanlık yapan Mehmet Emin Katipoğlu, yeniden Osmanlıspor kulüp başkanlığına görevine getirildi. Katipoğlu, Başkent Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.
SAMSUN SAHADA
TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Y.Samsunspor'da tüm ekibe yapılan corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testler negatif çıkarken, Karadeniz ekibi dün sahaya indi
BATALLA YAPAR
Süper Lig'de 2010'da şampiyonu Bursaspor'un hocası olan, şu anda Y.Samsun'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, sosyal medyada Bursa'lı taraftarlarla buluştu. bursadabugün.com sitesinde sunuculuğunu muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin yaptığı Evden Süper Futbol programına katılan Sağlam, Timsah'ın başına geçmesi gündemdeki efsane futbolcusu Pablo Batalla için, "Bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Ancak Batalla'nın gelecek antrenörlere göre büyük bir avantajı var. Taraftar nazarında bitmeyen bir kredisi var" dedi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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