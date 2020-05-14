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14 Mayıs 2020, Perşembe
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1. Lig'de topbaşı 'da

1. Lig'de topbaşı 19 Haziran'da

, liglerin başlatma tarihini açıkladı. TFF 1. Lig , 2 ve 3. Lig ile ’da başlayacak.

, dün TFF ile toplantı yaptığını duyurdu ve liglerin başlama tarihini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun, ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur. TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik daha önceden ilan edildiği gibi Süper Lig . TFF 1. Lig . TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig . () 18 Temmuz'da başlayacak" ifadelerine yer verdi.
  1. 14.5.2020
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