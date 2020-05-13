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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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7 kulüp Cenk ediyor

7 kulüp Cenk ediyor

Altay'dan yetişen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için 'den 7 kulüp sırada.

Altay'dan yetişen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için 'den 7 kulüp sırada. Devre arasında 'un gündemine gelen kontratı 2021'de bitecek 1.90 boyundaki genç futbolcuyla son dönemde, , G.Saray, , , F.Bahçe ve Y.Malatyaspor'un da ilgilendiği öne sürüldü. Özkacar, bu sezon 9 maçta görev aldı.
  1. 13.5.2020
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