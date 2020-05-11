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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kar altında start

Kar altında start

Corona virüsü nedeniyle 50 gündür çalışmalarını evde sürdüren Erzurumspor, kar yağışı altında topbaşı yaptı.

Corona virüsü nedeniyle 50 gündür çalışmalarını evde sürdüren Erzurumspor, kar yağışı altında topbaşı yaptı. Teknik direktör yönetiminde gruplar halinde saha çalışmasına başlayan Dadaş'ın, yoğun kar yağışı altındaki antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
  1. 11.5.2020
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