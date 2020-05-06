Yılmaz Vural: Yeniden dizayn

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını sürecinde antrenmanlara yeniden başlayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, önümüzdeki süreçte futbol liglerinin yeniden dizayn edilip gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural, "Yaşadığımız süreç bir fırsat. Süper Lig'de bir kulüp, yayıncı kuruluş ve TFF'den yıllık 100 milyon TL gelir elde ederken, 1. Lig'de bu rakam 12 milyon, 2. Lig'de 2, 3. Lig'de ise 1 milyon TL. 1'inci Lig'de 12 milyon TL gelir elde etmesine rağmen başarı hedefiyle 70 milyon TL'ye, 50 milyon TL'ye kurulmuş takımlar var. Başarı hedefiyle borçlanan, Finansal Fair Play kriterleriyle sürekli puan silme cezaları alan Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor gibi birçok köklü kulüp tarih oldu. Artık kulüplerimizi korumamız gerekiyor" diye çağrıda bulundu.