Yılmaz Vural: Yeniden dizayn - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural: Yeniden dizayn

: Yeniden dizayn

Yılmaz Vural: Yeniden dizayn

Akhisar'ın hocası Vural, ailesine seslendi. Yaşadığımız süreç bir fırsat’ diyen tecrübeli hoca, liglerin dizayn edilip gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

1. Lig'de koronavirüs salgını sürecinde antrenmanlara yeniden başlayan Akhisarspor'da teknik direktör , önümüzdeki süreçte liglerinin yeniden dizayn edilip gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. 'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural, "Yaşadığımız süreç bir fırsat. 'de bir kulüp, yayıncı kuruluş ve TFF'den yıllık 100 milyon TL gelir elde ederken, 1. Lig'de bu rakam 12 milyon, 2. Lig'de 2, 3. Lig'de ise 1 milyon TL. 1'inci Lig'de 12 milyon TL gelir elde etmesine rağmen başarı hedefiyle 70 milyon TL'ye, 50 milyon TL'ye kurulmuş takımlar var. Başarı hedefiyle borçlanan, kriterleriyle sürekli puan silme cezaları alan , , Orduspor gibi birçok köklü kulüp tarih oldu. Artık kulüplerimizi korumamız gerekiyor" diye çağrıda bulundu.

  1. 6.5.2020
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