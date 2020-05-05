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05 Mayıs 2020, Salı
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‘Yazın çok zor’

‘Yazın çok zor’

Osmanlı forması giyen , yaz aylarında liglerin başlama taraftarı olmadığını söyledi.

Osmanlı forması giyen , yaz aylarında liglerin başlama taraftarı olmadığını söyledi. Atakan "1 aydan fazla süredir evdeyiz. Yazın oynamak çok zor. Sakatlık riski artacak. Bu kriter de göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.
  1. 5.5.2020
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