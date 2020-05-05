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05 Mayıs 2020, Salı
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Çotanak haftaya

Çotanak haftaya

'un sahaya ineceği tarih belli oldu. asbaşkanı , "'ta saha çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'un sahaya ineceği tarih belli oldu. asbaşkanı "İlk planlamamızda bu sıralarda antrenmanlarımıza başlamayı düşünüyorduk ancak liglerin başlama tarihi belli olmadığı için biz de ertelemiştik. Şimdi iş yavaş yavaş şekilleniyor. 'ta saha çalışmalarına başlayacağız" dedi.
  1. 5.5.2020
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