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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Taşkın Çalış: Play-off’u bırakmayacağız

: Play-off’u bırakmayacağız

Taşkın Çalış: Play-off’u bırakmayacağız

Menemen’in kaptanı , “ potasına kadar yükselmiştik Şu anda play-off’u kovalıyoruz. Lig başladığında ilk 6’yı bırakmayız” dedi.

Menemenspor'un kaptanı , bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Kulübün tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Taşkın, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen kısa sürede gücümüzü ve potansiyelimizi gösterdik. Bir ara potasına dahi girmiştik. Şu an Play-Off'u kovalıyoruz. Koronavirüs salgını sonrası lig yeniden başladığında ilk 6 için mücadelemize devam edeceğiz" dye konuştu. sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncu 1. Lig'de 23 maça çıkıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.

  1. 4.5.2020
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