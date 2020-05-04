Taşkın Çalış: Play-off’u bırakmayacağız
Menemen’in kaptanı Taşkın Çalış, “Süper Lig potasına kadar yükselmiştik Şu anda play-off’u kovalıyoruz. Lig başladığında ilk 6’yı bırakmayız” dedi.
Menemenspor'un kaptanı Taşkın Çalış, bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Kulübün tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Taşkın, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen kısa sürede gücümüzü ve potansiyelimizi gösterdik. Bir ara Süper Lig potasına dahi girmiştik. Şu an Play-Off'u kovalıyoruz. Koronavirüs salgını sonrası lig yeniden başladığında ilk 6 için mücadelemize devam edeceğiz" dye konuştu. sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncu 1. Lig'de 23 maça çıkıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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